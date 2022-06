Acomiaden la directora del centre d'acollida de Collserola

Un equipament fallit amb injeccions milionàries

La Creu Roja ha acomiadat la directora del centre d'acollida de menors no acompanyats de Collserola. Així, l'entitat gestora de l'equipament -que havia iniciat una investigació aquest febrer arran de la denúncia pública de diversos treballadors del centre - ha pres mesures després de considerar acreditat l'ús personal dels recursos del Dispositiu d'Atenció Immediata (DAI), ubicat en una centenària masia d'enmig de la Serra de Collserola.Entre altres queixes de la plantilla per "insults, crits i abusos de poder", la directiva també hauria utilitzat el xòfer per anar de compres, a la perruqueria o per a fer-se un tatuatge. Una sèrie d'"actituds intolerables" mentre l'espai patia " dèficits estructurals de gran importància " com ara falta de material, talls de subministrament i plagues de rosegadors; veient-se abocats a acabar traslladant la seva activitat a principis d'any a Llinars del Vallès.Per tot plegat, la Creu Roja ha acabat fent fora la directora del dispositiu i també ha suspès de sou i feina durant 14 dies el seu director directe, el responsable de la unitat de refugi i immigrants, com a mesura disciplinària.Per ara, el centre de Collserola continua pendent de les obres de recondicionament abans de poder tornar a obrir les seves portes. De moment, el dispositiu continuarà actiu de manera indefinida a Llinars.L'estiu del 2019, el Departament de Drets Socials de la Generalitat estrenava un equipament destinat per a aquells menors estrangers no acompanyats que acabaven d'arribar a Catalunya. Un centre de pas perquè els adolescents passessin les seves primeres hores al país amb seguretat i s'evités que dormissin al carrer a l'espera de ser traslladats a centres més permanents d'arreu del territori.Des d'aleshores, més de 3.000 menors han passat pel centre amb unes injeccions públiques de més de 3 milions d'euros per vetllar per l'estada dels menors i l'adequació de les instal·lacions. No obstant això, els treballadors denunciaven les condicions d'insalubritat de l'espai i els pocs recursos a l'abast que derivaven amb menors dormint a terra, sense aigua calenta i amb temperatures sota zero.

