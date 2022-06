Un tiroteig en una discoteca gai d'Oslo deixa dos morts i dinou ferits

Un home ha obert foc aquesta matinada alde la capital de Noruega,. Els'ha estès a un restaurant de menjar ràpid i a un club de jazz, tots tres establiments en el cèntric carrer de Rosenkrantz. Els fets han provocat lai han deixat(tres d'elles de gravetat), tal com han informat la policia i els mitjans de comunicació locals.minuts després que comencés a disparar. L'home era conegut per les autoritats, tal com ha assegurat l'emissora pública noruega NRK, que ha afegit que a hores d'ara, que investiga els fets com un acte "terrorista".La ministra de Justícia i Seguretat Pública de Noruega, Emilie Enger Mehl, ha traslladat les seves condolences a les famílies dels morts I dels ferits, així com a tots els afectats:, ha expressat la política en declaracions a NRK.LaLGTBI+ d'Oslo, que s'havia de celebrar aquest dissabte,per recomanació de la policia. A més a més, el succés arriba tot just uns mesos després de la commemoració dels 50 anys des de l'abolició de la llei que criminalitzava el sexe gai al país."Aviat estarem orgullosos i visibles novament, però avui celebrarem i", han dit Inger Kristin Haugsevje, responsable de l'Oslo Pride, i Inge Alexander Gjestvang, el líder de l'Associació per a la Diversitat de Gènere i Sexualitat (FRI).

