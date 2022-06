Catalunya celebra el primer Sant Joan postpandèmic evitant incendis greus

15 detinguts per violències masclistes

Cap víctima a les carreteres

La revetlla dedel retorn a la normalitat -almenys sanitària-s'ha tancat amb "pocs incidents". Després de dos anys de pandèmia, els carrers s'han tornat a omplir de petards, fogueres i gent, a la qual precisament Interior ha volgut agrair el seu comportament. El secretari general del Departament,, ha explicat en una entrevista a El Món a RAC1 que ha estat una nit “de molta feina i pocs incidents”.El telèfon d’emergènciesha rebut 5.600 avisos, el que representa un 7% més respecte de l’any passat. De les trucades rebudes, 2.900 han estat relacionades amb incendis en contenidors urbans per actes incívics o per petits incendis en vegetació en via pública. “No hi ha hagut grans situacions provocades per la revetlla”, ha destacat Amorós. Fins a les vuit hores d’aquest divendres, elshan rebut 900 avisos, 663 s’han derivat en actuacions.En relació amb els focs durant la, un home de 70 anys ha mort a l'per un incendi que ha sorgit dins el mateix habitatge, segons ha confirmat l'Ajuntament del municipi. Això desmenteix el relat d'alguns veïns del mateix carrer, que afirmaven que s'havia produït un llançament d'un coet des del carrer. En afegit, també destaca un incendi en un altre pis a, sense víctimes; a nau abandonada a; a una fàbrica de mobles dei en un camp dela nit ha estat més convulsa. El tinent de l'alcaldia de Prevenció i Seguretat,, ha informat aquest divendres de la mort d'un home per arma blanca i de l'intent d'homicidi a una dona sense sostre durant la nit de Sant Joan. En una atenció als mitjans al matí, Batlle ha explicat que elsestan investigant l'atac mortal a un home de 41 anys al carrer Lleida, prop de"Ha estat apunyalat per dues persones que s'han escapat", ha dit Batlle sense afegir més detalls. L'altra agressió "important" de la nit ha estat la "temptativa d'a una indigent a l'avinguda", ha afegit Batlle. Li han llençat líquid inflamable provocant-li ferides a la cara. Segons Batlle, la dona agredida va anar "per propi peu" als serveis sanitaris i, malgrat les ferides, la seva vida no corre perill.Pel que fa a lesbarcelonines, han recuperat el protagonisme per Sant Joan acollint unes 60.000 persones durant la nit. Ha estat l'espai de "màxima concentració" durant la revetlla, segons ha explicat Batlle, que fa un "" de "les activitats" en aquests espais. "Suposa la recuperació de la plena normalitat", ha dit remarcant que 60.000 persones és "una quantitat que sembla anterior a la pandèmia.Els Mossos també han detingut un total de 57 persones durant la darrera nit. Del total de persones detingudes, n'hi ha vuit peri quinze per, segons el balanç d'Interior i que inclou les actuacions policials entre les deu de la nit de dijous i les deu del matí d'aquest divendres.La nit ha acabat sense capmortal a les carreteres. Pel que fa als controls de trànsit, s'han fet 2.292 lectures d'en 62 punts de la xarxa viària, de les que 254 ha estat positives (un 11% del total), 24 de tipus penal. Altres 40 conductors han estat sancionats per conduir sota els efectes de

