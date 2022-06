Ucraïna i Moldàvia ja són candidats a entrar a la Unió Europea

Els líders europeus han avalat atorgar al'estatus de candidat a la, el pas previ perquè el país obri negociacions ambper iniciar el procés d'adhesió. En la cimera dels 27 que ha arrencat aquest dijous a la capital belga, els caps de govern també han donat llum verda a concedir l'estatus de candidat a, mentre que a–l'altre país inclòs en el debat- se li ha traslladat un missatge d'optimisme per a les seves aspiracions europees malgrat exigir-li. El president del, ha qualificat l'acord de "moment històric", tot destacant que suposa "un pas crucial en el camí cap a la Unió Europea".El consens entre els diferentsabans de l'inici de la cimera ja es preveia ampli. A l'arribada de la reunió, els líders europeus han remarcat la importància de transmetre "un senyal fort" a Ucraïna i de "donar esperança" a la ciutadania del país. Fins i tot alguns dels estats que fins ara s'havien mostrat més escèptics amb el procés d'adhesió, com els Països Baixos, han assenyalat que la manera d'enfocar el procés ha estat "equilibrat i adequat".La decisió del Consell també arriba just una setmana després el president francès,; el canceller alemany,, i el primer ministre italià,, viatgessin fins aper reunir-se amb el president ucraïnès,. En aquella trobada, els líders europeus es van posicionar a favor que Ucraïna obtingués de forma "immediata" l'estatus de candidat, tot subratllant que Ucraïna és un clar exemple de "la defensa dels valors de la democràcia i llibertat que caracteritzen el projecte europeu".D'aquesta manera, el Consell dona continuïtat a l'opinió que va emetre el divendres passat la, que va mostrar-se a favor d'acceptar Ucraïna i Moldàvia com a països candidats i d'atorgar l'estatus a Geòrgia "un cop s'hagin adreçat una sèrie de prioritats". En el mateix document, l'executiu europeu va matisar que aquest procés d'ampliació és "" i "basat en els mèrits" que assoleixi cada estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor