Salut confirma 150 casos de verola del mico, més del doble que fa una setmana

ha confirmat fins a aquest dijous 23 de juny 150 casos de, dels 298 sospitosos notificats a lade Catalunya (XVEC). La xifra representa més del doble dels casos de divendres passat, quan n'hi havia 71. En aquest moment hi ha 92 casos més en investigació, 47 probables i 45 sospitosos.La majoria dels confirmats són homes amb edats compreses entre els 22 i els 52 anys que han iniciat laentre el 5 de maig i el 15 de juny del 2022. La majoria han presentat febre, astènia, limfadenopaties i exantema. Aquestespoden produir cicatrius permanents i complicacions que, en algunes ocasions, també poden requerirLes lesions s'han localitzat en la majoria dels casos en les àreesi/oi, en la major part dels casos també s'han presentat en altres localitzacions. El mecanisme de transmissió probable més freqüent és el, moltes vegades amb, en el context d'esdeveniments festius.Salut considera "molt important" que elsconfirmats o sospitosos de ser-ho evitin el contacte amb altres persones o animals. Així mateix, afegeix el Departament, no han de compartir objectes com roba de llit, tovalloles o estris de menjar. Els contactes dehan d'estar atents a possibles símptomes com(lesions cutànies),o astènia. Si apareixen, han de contactar ràpidament amb el sistema sanitari.

