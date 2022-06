El PSOE, amb el PP i Vox, tomba l'ús del català al Congrés dels Diputats

Veto definitiu de l'ús delal. Elha unit els seus vots als delper rebutjar al ple la proposta d'i les forces sobiranistes per permetre intervencions ena la cambra baixa espanyola, amb traducció simultània.Es tracta d'una reforma del reglament del Congrés que van impulsar Unides Podem,, la, el, i que es va debatre dimarts passat amb l'expulsió inclosa dels diputats de la tribuna durant el ple per utilitzar el català. Davant la negativa socialista, totes aquestes formacions van fer unaa les portes del Congrés.El PSOE justifica la decisió al·legant que elés l'únic idioma reconegut a tot l'Estat i la llengua comuna de tots els espanyols. Des de l'època del socialistapresidint la cambra, el que es permet al ple del Congrés és pronunciar cites o frases en llengües cooficials, facilitant la corresponentals serveis de taquigrafia.Els socialistes remeten l'ús de les llengües cooficials al, per ser la cambra de. A la cambra alta l'ús d'aquestes llengües està permès per als debats de mocions al ple i recentment es va tramitar, amb el suport socialista, una proposta deper universalitzar-ne l'ús en tots els debats i tràmits.

