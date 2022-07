Les dades que mostren el gran creixement de la UVic-UCC

Un creixement que s'ha accelerat

Elha estat molt especial per la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC). Havia de servir per celebrar el 25è aniversari i començava amb una fita històrica: se superaven per primera vegada els. “Ja no som una universitat petita”, va proclamar aleshores el rectorEl camí havia començat amb–el curs 1997-1998 va ser el primer després que el Parlament aprovés la llei de reconeixement de la Universitat de Vic- i el màxim responsable del centre situa l'objectiu màxim al voltant dels 15.000 alumnes. Més enllà d'aquesta xifra, hi ha moltesque mostren eld'aquesta universitat que vol esdevenir un, sense perdre l'arrelament territorial a la Catalunya Central.(curs 2021-2022):més que curs anterior(curs 2021-2022): +5,3% més que curs anteriorcaptats en(curs 2020-2021): +54% més que curs anterior(curs 2020-2021): +21% que curs anteriorLa comparació de la fotografia sobre els estudis entre els cursos 1997-1998 i 2021-2022 és molt eloqüent. Mesos després que el Parlament recogués la UVic, hi havia un total de 14 llicenciatures i diplomatures, un programa de doctorat i cap màster ni cicle formatiu.Actualment, hi haen centre propis de la UVic-UCC i 5 més en centres adscrits. També–dos dels quals en centres adscrits- i fins a. A més, a partir del curs 2014-2015 va ser una universitat pionera en incorporar(CFGS) i, el curs vinent, ja seranamb l'estrena de Dietètica a Manlleu Els primers set anys de vida de la nova universitat, la xifra d'estudiants va ser molt estable per sota els 4.000. A partir del curs 2004-2005 la tendència va ser a l'alça de manera sostinguda fins a arribar als 6.000 al curs 2012-2013. La–amb la incorporació de la UManresa- va suposar un nou creixement (8.294 estudiants l'exercici 2017-18) que es va disparar el 2021-22 (10.821 alumnes) coincidint amb l'entrada a la federació d'Elisava.