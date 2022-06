El Govern subvenciona una entitat antiavortista malgrat que el Parlament li exigeixi que no ho faci

❗ #UshoavançaPB La Generalitat permetrà les subvencions a l'entitat antiavoritista Fundació Pro Vida de Catalunya tot i una resolució del Parlament que li exigeix que no ho faci. L'entitat ha rebut 260.000 € en els últims anys per a projectes socials #PlantaBaixaTV3 pic.twitter.com/JHTh59jNZG — Planta baixa TV3 (@plantabaixatv3) June 23, 2022

Lamanté lesa l'entitat antiavortamentmalgrat que elva aprovar una resolució en què exigia que l'executiu deixés de fer-ho. Segons ha avançat el Planta Baixa de TV3, la conselleria dees justifica assegurant que mantenir l'ajuda es tracta d'una qüestió de caràcter tècnic i no d'una decisió política. L'entitat fa més d'una dècada que rep aquest tipus de subvencions, per un valor total deTal com detalla el mateix programa citant fonts del, l'executiu finança un projecte d'acompanyament a mares i filles en situació de, i també un d'altre per acompanyar aquestes mares oferint-los assistència i suport en l'àmbit de l', productes d'. Per això, elassegura que només atorga subvencions a projectes socials basant-se en criteris i requisits tècnics.L'entitat obté les subvencions presentant-se a un, i malgrat que encara no s'ha produït aquest any, des de l'executiu no hi ha intenció de canviar els criteris per evitar que la Fundació Pro Vida s'hi pugui presentar. L'entitat manté diverses aliances a l'Estat i a Europa, i entre 2008 i 2019 ha donat quatre milions d'euros al principaldel Parlament Europeu, en què hi ha diputats i formacions d'Creada l'any 1987, la Fundació Pro Vida és la principal entitat antiavortament de. A més d'aquests ajuts públics per part de la Generalitat, també gestiona els usuaris que els serveis socials d'ajuntaments com el deo el de l'i l'els deriven.

