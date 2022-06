Fins a 40 quilòmetres de cues a l'AP-7 en l'operació sortida de Sant Joan

🔴 A l'AP-7 hi ha 8 km de retencions entre Castellbisbal i Castellví de Rosanes i també lentitud en un tram de 4 km a l'altura de Subirats ➡ sud #SCT #retencions #SantJoan pic.twitter.com/kknjAcD2ba — Trànsit (@transit) June 23, 2022

Les autovies i autopistes de l'entorn deregistren a les dues de la tarda les primeres cues de l'operació sortida del pont llarg de. Oficialment, l'operatiu comença a les tres de la tarda d'aquest dijous, però ja hi ha trànsit molt intens i fins i tot retencions a l'al, entreEn concret, hi ha uns 20 quilòmetres de retencions a Granollers cap a, vuit quilòmetres alcap ai 12 més a, també cap a Tarragona. A l'un accident provoca sis quilòmetres de cues aen sentit Lleida per un carril tallat. També les dues rondes de Barcelona registren circulació intensa, sobretot en sentit

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor