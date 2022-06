On més se celebra Sant Joan?

és una d'aquelles dates del calendari que es marca amb vermell. Ési es fa. Concretament, se celebra lala nit delque més enllà de menjar coca, beure cava, tirar petards i encendre fogueres, també és una celebració de l'arribada de l'estiu, que just comença dos o tres dies abans., la festivitat de Sant Joan està molt. És d'aquelles tradicions que perduren, les famílies i els amics es reuneixen a taula i gaudeixen plegats de la nit més curta de l'any. La, però,: se celebra també a altres punts d'Espanya, així com a països europeus i de Sud-amèrica.Pel que fa a l'estat espanyol, són ben conegudes lesÉs una tradició que se celebra des del segle XIV on elno és el foc sinó que és el. Se celebren principalment durant els dies 23 i 24 de juny, tot i que els actes comencen alguns dies abans, en l'anomenat Dia des Be, que coincideix amb el diumenge anterior. A més, a l'illa també fan una coca típica per a Sant Joan, la, acaragolada com una ensaïmada però alta.També aSant Joan és elde la ciutat. S'hi fani estan declarades oficialment d'Interés Turístic Internacional des del 1984. L'origen és remot, però està relacionat amb la tradició de cremar objectes mentre es ballava al voltant de la foguera durant l'arribada del solstici d'estiu. En aquest cas, és típic menjar, la més desconeguda de les coques.Alguns municipis puntuals de la resta de comunitats autònomes també fan festes per celebrar el Sant Joan, però en cap cas són tan rellevants com les esmentades. A, però, sí que tenen laper Sant Joan per celebrar la nit del solstici d'estiu. Les més rellevants són les de l'on cada any s'encenen més de 50 fogueres a les platges blanques d'aquest paratge natural.En molts puntstambé se celebra la festivitat de Sant Joan. On més arrelada està és a, a-amb les fogueiras de São João-,. Pel que fa a, on la celebració delel Sant Joan es festeja especialment al nord-est, al-amb les Festes Juninas-,-amb vincles amb les antigues tradicions i llegendes espanyoles com la de l'Encantada.

