Les emissions de la UE finançaran l'adaptació al canvi climàtic dels països subdesenvolupats

1/ El @Europarl_CAT aprova la proposta del conseller @toni_comin que consisteix a dedicar més de 1.500 milions d'euros per la lluita contra el canvi climàtic als països en via de desenvolupament.



Us detallem la iniciativa en el següent fil⬇️ pic.twitter.com/z2Mx0UFI3g — Junts i Lliures per Europa (@JuntsEU) June 22, 2022

Aquesta és la teoria sobre la qual se sustenta la proposta de l'eurodiputat, de Junts, que aquest dimecres ha aprovat el Parlament Europeu. Les emissions de CO2 de. Així, es dedicaranals països del tercer món, que són els que més pateixen les conseqüències del canvi climàtic.Segons ha detallat Comín en un fil de piulades, Europa té el "" d'impulsarals països més perjudicats que, alhora, són els menys responsables perquè la lluita contra el canvi climàtic és un "repte central de la comunitat internacional". En aquest sentit, l'eurodiputat assegura que cal posar èmfasi en lesals països responsables de les emissions perquè aquestes es redueixin, mentre es prioritzen lesals països subdesenvolupats.Per fer-ho, el Parlament Europeu ha aprovat unaque, tenint en compte la llei europea del canvi climàtic, demanava la reducció del 55% de les emissions de CO2 el 2030 i la descarbonització total el 2050. Ara, la finalitat de la reforma ésgràcies a laamb què actualment comptaven les empreses europees.Per fer-ho, s'aplicarà una, segons detalla Comín, perquè les indústries dels altres països contaminants paguin els impostos corresponents a la contaminació. Així, s'aconseguirà que les empreses europees també els paguin, sense que es perjudiqui la competitivitat. El, doncs, s'aplicarà per igual als països de la UE i a les empreses externes."Si hi ha menys drets d'emissió gratuïts, les empreses es veuran obligades a pagar més per poder contaminar", diu l'eurodiputat. Això tindrà una conseqüència important a la subhasta del mercat:perquè també es penalitzen les indústries dels països de fora de la UE. Les empreses hauran de comprar més drets per poder contaminar, i-inicialment, la proposta apostava per un 5%- serantal com ha aprovat el Parlament Europeu a petició de la Comissió de Desenvolupament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor