Puigdemont sosté que el plantejament d'ERC sobre el diàleg «només serveix per perdre el temps»

16/18 No serveix de res més que per perdre el temps, contribuir a desmobilitzar i desesperançar. Han passat molts anys, massa, i damunt la taula no hi ha ni una sola proposta espanyola per resoldre el conflicte polític amb Catalunya. Admetem-ho d’una vegada: no en tenen cap. — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) June 23, 2022

, expresident de lai apartat de la presidència dedes del congrés de principis de juny a Argelers, ha redactat aquest divendres un fil de 18 tuits en els quals reflexiona sobre les accions de l'Estat contra l'independentisme i l'impacte que ha de tenir en el full de ruta del moviment en un moment en què la represa del diàleg torna a estar damunt la taula. En els últims tuits, Puigdemont carrega contra el plantejament actual que té ERC a l'hora d'abordar la negociació amb l'Estat. "Per anar a dialogar amb aquesta gent [l'Estat] totes les precaucions són poques", reflexiona l'expresident, que defensa que sense metodologia i sense "condicions" prèviament fixades la mesa de negociació"Han passat molts anys, massa, i damunt la taula no hi ha ni una sola proposta espanyola per resoldre el conflicte polític amb Catalunya. Admetem-ho d'una vegada: no en tenen cap", ha apuntat l'eurodiputat de Junts l'endemà de la reunió entre la consellera de la Presidència,, i el ministre, de la qual en va sortir un acord per tal que els presidents Pere Aragonès i Pedro Sánchez es reunissin el mes de juliol . Això ha generat malestar a Junts i el vicepresident, màxim dirigent del partit al Govern, ha assegurat que demanarà explicacions a Aragonès perquè no se'ls ha "informat" de com es prepararà la trobada entre presidents Després de les crítiques, Puigdemont fa una proposta que passa per recuperar la unitat del moviment. "Arribats a aquest punt, l'independentisme ha de fer un replantejament que, per ser eficaç, només pot ser unitari. Recuperem l'estratègia i la iniciativa, reagrupem forces,. No hi sobra ningú", ha assenyalat l'eurodiputat de Junts, que passa a citar tots els que s'han d'implicar en aquesta nova etapa. "[No hi sobren] Ni els anomenatsni els acusats de traïció ni els titllats de processistes, lliristes i, ni els de la pagueta, ni els tuitstars, ni els… El referèndum el vam fer amb tots ells. La fórmula la sabem. I aquell dia vam guanyar", reflexiona el líder a l'exili en el fil de tuits.Puigdemont també aprofita per carregar amb duresa contra les maniobres de l'Estat per frenar el procés, que aquests dies s'han fet evidents amb les informacions publicades per diversos mitjans sobre l'i els seus responsables. "Queda demostrat que ministres, diputats, policies, fiscals, jutges, editors i periodistes s'han organitzat per atacar l'independentisme (hi falten, però ja acabaran sortint): aquesta és una trama real, encara activa, que Espanya mai no investigarà", ressalta l'expresident de la Generalitat, que denuncia queen tant que no és una "democràcia plena"."A tota aquella gent que es fa il·lusions creient que les revelacions de l'operació Catalunya poden provocar una sacsejada, que. Pessigolles en el millor dels casos. Els criminals continuaran als seus llocs, mentint i enfotent-se de les víctimes", assenyala l'eurodiputat de Junts, que lamenta que no hi hagi cap pressió mediàtica dirigida al PP pensada per demanar responabilitats a. També remarca que, a l'hora d'actuar contra l'independentisme, "tant se val PP com PSOE", en referència al govern de Sánchez.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor