«Pride» Barcelona 2022: tots els detalls del retorn de l'Orgull al carrer

Rosalía com a font d’inspiració

Tots els actes del Pride 2022

L'Orgull torna al carrer. Elrecupera el format d'abans de la pandèmia amb una edició dedicada a la visibilitat lèsbica. Sota el lema, els organitzadors volen posar de manifest les diferents realitats i identitats d’aquest col·lectiu i, alhora, denunciar la invisibilitat i les desigualtats que pateixen.L’avingudade la celebració amb els concerts d’artistes com AQUA, Javiera Mena, Luna Ki o La Zowi. D’altra banda, el Pride ha convocat unapel dissabte 25 de juny que sortirà del parc de les Tres Xemeneies i recorrerà els carrers de la ciutat.El president del comitè d’organització de l’esdeveniment,, va recordar en la presentació dels actes que fa gairebé tres anys que no es fa cap celebració, tenint en compte que el 2020 va ser únicament televisat i el 2021 es va tornar al carrer només amb actes de petit format. A més, apunta areferint-se a l'increment dels discursos de l'extrema dreta, així com l'augment de violència que s'ha viscut.Per tot això, la celebració d'aquest any té una triple importància: de reivindicació, de celebració i també de visibilitat, que es concentren en dues setmanes plenes d’activitats culturals, socials i festives. El Pride Barcelonasi bé el punt fort arriba aquest pont de Sant Joan. La previsió és que les xifres d’assistència siguin similars a les del 2019, quan es va assolir un rècord de participants a la manifestació, arribant a unsUna de les novetats principals d'aquest any és l'organització d'una revetlla de Sant Joan LGTBIQ+. Els plats forts arribaran els dies 24 i 25 de juny a l'avinguda Maria Cristina, que es convertirà durant dos dies en el cor del Pride acollint l, discjòqueis i actuacions d'artistes com AQUA, Javiera Mena, Luna Ki, La Zowi, WRS, Ginebras, La Furia o Marta Sango.Un total de 19 dones lesbianes de Barcelona van participar a ladel Pride, formada per una desena de cartells, així com material audiovisual que es distribueix per la xarxa. Tal com ha explicat la organització, l’artista catalana Rosalía –i el seu darrer treball Motomami– els ha servit “d’inspiració” per serPel que fa a la temàtica està dedicada a la conscienciació ique, sota el lema Bollomami, vol posar de manifest les diferents realitats i identitats lèsbiques existents, així com les desigualtats i la invisibilitat que pateix el col·lectiu.19h-2h: Revetlla LGTBIQ+ al Carrer Diputació amb Casanova.11h-2h: Village Pride! (Mostra d'Entitats, zona comercial, espai de restauració i escenari principal amb concerts).11h-20h: Pride! Kids (Activitats, tallers, inflables...).11h-12h: Festa de l'escuma per als més petits.19h: Cursa de talons (300 euros en efectiu per al guanyador).20h-2h: Celebració del Pride (actuacions diverses)11h-2h: Village Pride! (Mostra d'Entitats, zona comercial, espai de restauració i escenari principal amb concerts).11h-20h: Pride! Kids (activitats, tallers, inflables...).12h: Activitats esportives per a infants.16.30h: Concentració premanifestació (punt de trobada amb música al parc de les Tres Xemeneies).18h: Manifestació de l'Orgull LGTBIQ+ (recorregut pel parc de les Tres Xemeneies, el Paral·lel i amb final a Plaça Espanya).20h: Lectura del Manifest a l'escenari de Maria Cristina.20.30h-2h: Festa de clausura del Pride amb concerts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor