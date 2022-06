Divisió al govern espanyol per la pressió fiscal a les elèctriques

Ribera defensa la rebaixa de l'IVA de la llum

La ministra per a la Transició Ecològica i vicepresidenta tercera del govern espanyol,Així doncs, s'afegeix a la negativa dels membres del PSOE de l'executiu estatal com la vicepresidenta. Ribera ha admès "preocupació" pel fet que les companyies estan registrant "rendiments per sobre de la mitjana europea", però ha assegurat que "cal ser curosos amb els mecanismes fiscals" per tal de "no entorpir" inversions.Ella mateixa ha assegurat que estan treballant amb experts fiscals i amb el ministeri d'Hisenda, que està liderant el debat ambal capdavant. "No és una operació senzilla perquè un disseny mal plantejat es pot acabar traslladant als consumidors, i no es tracta d'això", ha apuntat. Calviño va afirmar ahir que "ignorava" quina era la proposta que presentava la vicepresidenta Yolanda Díaz, impulsora d'aquesta mesura per establir una taxa a les elèctriques, i es va desmarcar de donar-hi suport.Una línia que separa les opinions diverses a la Moncloa. Montero va obrir la porta a l'aplicació de l'import l'any vinent, ja que considera que "s'han de gravar els escandalosos beneficis que estan obtenint". La ministra d'Hisenda va anar més enllà i va assegurar que, en el cas que es fes,Ribera ha valorat de manera molt positiva la rebaixa de l'IVA de la llum i el topall del gas. "És una mesura pertinent per acompanyar a les famílies", ha defensat Ribera, que ha assegurat aquest matí de dijous al Fòrum Europa, que. En aquest sentit, ha considerat que, sinó que són mesures d'emergència" i, així ha ratificat les paraules que va pronunciar a principis de juny, quan va subratllar que les rebaixes d'impostos com a resposta a l'encariment de l'energia eren "mesures cosmètiques".La ministra també ha fet una "valoració positiva" de la primera setmana amb el topall al preu del gas. Ribera ha estimat que l'anomenada excepció ibèricaen l'última setmana. Preguntada per la possibilitat que el mecanisme no hagi tingut en compte l'exportació de gas a França, la ministra ha recalcat que s'ha posat en marxa en un context "excepcional".La vicepresidenta tercera del govern espanyol ha assegurat que l'executiu ha de ser "extraordinàriament curós" i "aplicar tot el que estigui a les seves mans" per tal de reduir el preu de l'electricitat. Impost a les companyies elèctriques

