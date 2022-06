El Govern presentarà dilluns als representants del Pirineu una proposta tècnica pels Jocs del 2030

Laconvocarà dilluns a alcaldies i consells comarcals delper presentar-los una proposta tècnica pels, amb la candidatura de Catalunya en solitari. Aquest moviment arriba després que el projecte conjunt amb l' hagi quedat enterrat per les discrepàncies existents entre administracions.Així ho ha explicat la consellera de la Presidència,, aquest dijous a RAC1, on ha insistit que el país està "preparat" per tirar endavant el projecte. Ara bé, Vilagrà ha admès que tot depèn del(COE), que no ho veu "factible"."No volem perdre opcions i", ha afegit. La consellera ha reiterat que la consulta a les comarques afectades es farà quan la candidatura en solitari estigui "configurada". Vilagrà ha carregat contra el president d'Aragó, J, per tallar les comunicacions amb la Generalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor