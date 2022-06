Desarticulen una organització dedicada al tràfic d'armes i munició a Catalunya

Laha detingut dotze persones que formaven part d'una organització dedicada al. En la denominada operaciós'han fet disset registres a disset demarcacions de l'Estat, entre les qualsEls agents han intervingut 339 armes de foc,de diferents calibres, 13,2 quilos de pólvora, silenciadors i 2,7 quilos de marihuana, entre altres elements com ara quinze figures i ullals d'ivori. Als arrestats se'ls imputen els suposats delictes de tràfic d'armes, dipòsit d'armes, dipòsit d'armes de guerra, dipòsit de municions, dipòsit d'explosius,, contra la salut pública i contraban.L'operació va començar l'octubre de l'any passat quan en una altra operació es va detenir a Madrid un dels principals traficants de munició de l'Estat. Els agents van poder saber que els seus compradors tenien armes il·legals i els van aconseguir identificar. Així, entre el febrer i la setmana passada van fer disset entrades i registres en onze demarcacions.Entre totes les armes intervingudes hi ha disset armes de guerra --, que per al cos armat suposen un "risc màxim" per a la seguretat ciutadana, tant pel seu possible ús com per possibles desviaments a organitzacions criminals i terroristes. Alguns dels arrestats tenien les armes municionades i a punt per fer servir o bé en fundes per dur-les ocultes sota la roba a la via pública.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor