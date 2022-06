«No piquis»: aquest missatge del banc és una estafa

📢 ATENCIÓN:



Si recibes un SMS de tu banco diciendo que no puedes utilizar tus tarjetas hasta que no actualices tu cuenta



¡¡ NO PIQUES !! #Phishing



IGNORA Y ELIMINA 🗑 pic.twitter.com/5QoXGgPHYN — Policía Nacional (@policia) June 22, 2022

vishing

Nova alerta permitjançant la tècnica del. La Policia Nacional ha identificat unsa travésque suplanten diferents entitats bancàries, indistintament de la tipologia i marca de mòbil que es tingui. Els agents demanen ignorar el missatge i eliminar-lo quan es rep.En el text del missatge, els estafadors expliquen quede l'usuari hani animen a fer clic a unper "". En entrar-hi, però, el que fan ésde la persona afectada, a qui el banc real no ha enviat cap SMS, i així poder-li extreure diners.Darrerament, han anat en augment les estafes mitjançant la tecnologia. Elés un truc basat en l'enginyeria social queper obtenir les dades més compromeses dels afectats. En aquest cas, la Policia Nacional ha alertat d'un mètode d'actuació en què els estafadors t'envien un fals enllaç i, en clicar-hi, et roben les dades. És el que es coneix com a mètode

