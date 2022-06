Netflix segueix en caiguda lliure i tornarà a acomiadar treballadors

sense precedents. La multinacional de l'entreteniment va enregistrar l'abril passat una caiguda de subscriptors mai vista -amb una pèrdua dearreu del món- i es va desplomar el seu valor en borsa en un 37%. En aquest escenari, l'empresa va decidir iniciar un conjunt de retallada de costos, que implicava de manera obligatòria, segons ells, un acomiadament massiu.de la plataforma després de les pèrdues acumulades de subscripcions.Els problemes no finalitzen aquí. La reestructuració interna ha suposat un retrocés en les produccions cinematogràfiques de gran cost i les polèmiques dins de la plantilla s'han multiplicat en les últimes setmanes. Segons ha informat el mitjà especialitzat Variety, els acomiadaments del passat abril no seran els únics que es produiran aquest 2022. En les pròximes setmanesa, encara que no s'ha especificat ni en quins departaments ni en quines delegacions.La seva plantilla a tot el món consta d'i Wall Street segueix pendent de les cotitzacions de la firma. Ara per ara, les accions no sobrepassen els 175 dòlars quan, a principis del 2022, van arribar a superar els 600 dòlars. La plataforma multinacional arrossega retallades en produccions i personals, però la seva inversió en aquestes dues facetes -especialment en ficció- ha estat desproporcionada en els últims anys.Per això mateix, amb la pèrdua de 200.000 persones en el primer trimestre de l'any i que les previsions marquen una caiguda de 2 milions de subscriptors en tot el pròxim període, fa tremolar els despatxos de Netflix. La decisió de la companyia que dirigeix Reed Hastings per combatre els comptes compartitsi els darrers augments de preu de les tarifes, diversos de manera consecutiva, ha provocat que milions de persones hagin decidit optar per alguna de les altres alternatives que ofereix el mercat.

