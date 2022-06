Dos ferits en bolcar el seu vehicle a la Ronda Litoral de Barcelona

Alertats a les 05.47h, #bomberscat hem treballat amb 4 dotacions en l'accident d'un cotxe a la B-10, a tocar de la incorporació a la C-32 (Cornellà de Llobregat). En el vehicle, que ha bolcat fora de la via, hi anaven 2 persones. Totes dues, ferides. pic.twitter.com/527nVhw9sY — Bombers (@bomberscat) June 23, 2022

Dues persones han resultata primera hora del matí en un accident a la Ronda Litoral quan el vehicle, segons han informat els Bombers de la Generalitat i de Barcelona. El sinistre s'ha produït molt a prop de la incorporació de la Ronda a la C-32.Els Bombersque havia quedat atrapat entre la ferralla del vehicle. Els serveis d'emergències han rebut l'avís del sinistre cap a les 5:47 hores i han destinat fins a quatre dotacions dels Bombers per a les tasques d'ajuda i retirada del vehicle. La persona ferida greu ha estat traslladada a l'hospital, però no es pateix per la seva vida.

