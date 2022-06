Ensurt al mundial de natació: una participant dels EUA es desmaia a l'aigua

està vivint aquests dies el campionati aquest dimecres ha estat el torn de la. La tarda, però, ha estat, ja que s'ha viscut undesprés de la coreografia dels. La solistajust acabar el seu exercici.La seva, la canària, ha, vestida de carrer, per evitar que s'ofegués. També unde la competició s'ha tirat a la piscina per subjectar la nedadora mentre l'ha arribat al lloc de l'ensurt. Aquests, l'han tret de l'aigua i se l'han endut al centre mèdic annex a la piscina mentre la continuació ha continuat minuts després.Un cop s'ha acabat la prova, des de l'equip dels EUA han explicat que. Tot, en una jornada en què la barceloninadebutava com a líder d'equip en un mundial de natació. Amb dinou anys, Tió ha quedat sisena.

