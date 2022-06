Gairebé tots els municipis del Segrià i les Garrigues ja poden tornar a beure aigua de l'aixeta

Els veïns de 24 dels 25 municipis que formen part de la Mancomunitat d'Aigües de les Garrigues ja en poden fer ús de la de l'aixeta per beure i cuinar després de 20 dies de prohibició. L'únic poble que manté la restricció és l'Espluga Calba (Garrigues), on les darreres analítiques constaten que encara hi ha un nivell superior de plaguicides superior al permès.

El president de la Mancomunitat i alcalde de Granyena de les Garrigues, Francesc Esquerda, ha dit que, tot i això, encara hi continua entrant una quantitat "molt gran" al punt de captació del pantà d'Utxesa. Davant d'aquesta situació, la setmana passada es van canviar els filtres, ja que els anteriors s'havien "col·lapsat" per l'episodi de contaminació, quan els volums eren sis i set vegades més que els permesos.



Esquerda ha explicat que els nous filtres estan treballant "molt bé", però que esperen que el nivell de plaguicides que arriba a la planta es redueixi. De fet, els municipis afectats ja van patir restriccions a principis de maig, quan van estar una setmana sense aigua potable.

Aquesta solució s’intueix des del territori com a “provisional” atesos els alts nivells de contaminació que s’han registrat alEn aquest sentit, el líder del col·lectiu ecologista,, explica aque la via dels filtres és un pedaç, i a la llarga creu que es tornaran a veure restriccions.Es tracta dels de l'Albagés, l'Albi, Alcanó, Aspa, Bellaguarda, Bovera, Cervià de les Garrigues, el Cogul, l'Espluga Calba, la Floresta, Fulleda, la Granadella, Granyena de les Garrigues, Juncosa, Llardecans, els Omellons, la Pobla de Cérvoles, Sarroca de Lleida, Senan, el Soleràs, Tarrés, els Torms, Torrebesses, el Vilosell i Vinaixa.

