Cambray agraeix als mestres la feina feta en un curs marcat pels tribunals, la Covid i les vagues

El conseller d'Educació,, halafeta durant aquestsobretot per la. En l'últim dia de classe pels alumnes, Cambray ha dit, a més que el curs ha estat "marcat per lesal model d'escola en".Per això, assegura que. Alhora, s'estan desplegant "accions concretes" per incrementar l'ús del català a les escoles. "Fem que lespassin, i seguim avançant plegats cap a una escola més verda, feminista, social i en català".En la carta, el conseller diu que el curs que ve incorporarà, entre altres,"molt importants al servei de l'alumnat". La primera ésa Infantil i Primària, i ala Secundària, Batxillerat i FP. "Aquestai tindrà beneficis pedagògics per a tot l'alumnat, sobretot per al més vulnerable", assegura. Ha reiterat que a Infantil i Primària s'oferiranper a tots els infants que finançarà el Departament d'Educació.La segona novetat és que esper aula a"a pràcticament totes les aules del país", que s'anirà ampliant a tots els cursos a partir dels propers anys. La tercera novetat és quei més barata a les privades. Per últim, hi hauràa lesals alumnes vulnerables deque tindran reserva de plaça i una distribució equilibrada.Cambray diu que el curs ha estat, que ha "requerit una dedicació especial" i "" d'equips directius, mestres i personal dels centres. "La vostra feina ha permès un, els ha agraït.

