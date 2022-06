Controlat l'incendi d'Artesa de Segre

Elsde la Generalitat hapassades les set de la tarda d'aquest dimecres(Noguera), que des del dimecres de la setmana passadaEl president del Govern,, ha visitat la zona aquest matí i ha garantit que elsper l'incendi de Baldomarper les pèrdues per haver llaurat els camps i evitar la propagació del foc.El president ha assegurat que ja s'està treballant per, ja que ara cal registrar bé les "" que hi ha hagut. Una vegada estigui tot comptabilitzat, la previsió és compensar via assegurança o ajut directe en forma d'indemnització de la qual se'n faria càrrec el Govern.

