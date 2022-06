Més d'un centenar d'activitats per gaudir de l'estiu al Baix Llobregat

⚡️JA ESTÀ AQUÍ EL SORTEIG D'ESTIU! ⚡️

Subscriu-te al nostre newsletter i podràs guanyar una súper escapada familiar al #BaixLlobregat!



Participa-hi fent clic aquí:

👉 https://t.co/nNqDdLmTPX



--#TurismeBaixLlobregat #SomelteuEstiu pic.twitter.com/wbBbrSchl5 — TurismeBaixLlobregat (@TurismeBaixLlob) June 21, 2022

Informació, entrades, descomptes i premis

La campanyatorna aquest 2022 oferint més d’unper gaudir del. Una completa i variada oferta d’activitats per a grans i petits, per a famílies, parelles i amics.Activitats per als amants de l’aventura i l'adrenalina, pels apassionats de la natura o de la cultura, per als més gourmets i sibarites, per als curiosos, per a qui necessita relax i tranquil·litat o per a qui vol viure emocions úniques. I per a fer la tria, el, impulsat pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat, ho posa ben fàcil, proporcionant la possibilitat d’escollir i de reservar les experiències per a gaudir aquest estiu a un salt de Barcelona.Són més deper a un estiu especial i inoblidable. La comarca ofereix propostes tan diferents com ara rutes de muntanya a peu o en bicicleta; espais naturals on practicar esports d’aventura; experiències gastronòmiques úniques visitant un celler, fent un esmorzar de pagès o entaulant-se en un dels restaurants del col·lectiu Sabors de l’Horta, per tastar els plats que els xefs elaboren amb producte fresc del Parc Agrari del Baix Llobregat; gaudir de les platges amb unes postes de sol espectaculars als xiringuitos i beach clubs, o practicant activitats aquàtiques per a tots els gustos i totes les edats, com el kayac, el paddle surf o el windsurf, entre moltes altres.Per a les famílies més curioses i aventureres, el Baix Llobregat ofereix rutes per coves i mines, com les de Montserrat a Collbató i les de Gavà dins del Parc Arqueològic; recorreguts per termes romanes, o per l’obra més autèntica d’Antoni Gaudí a la Colònia Güell; descobrir el passat pirata de Castelldefels al seu castell i al centre d’interpretació Piratia; passar el dia a Catalunya en Miniatura; o descobrir els edificis emblemàtics de Jujol com la Torre de la Creu o la masia Can Negre en realitat augmentada a Sant Joan Despí.I per a qui busca relax, el Baix Llobregat atresora allotjaments per a gaudir tranquil·lament d’una escapada tant al costat de la platja per sentir la brisa del mar, o en plena natura. Allotjaments amb piscina, servei de restaurant o amb zona amb spa per relaxar-se després d’un dia d’activitats.La campanya turística “Som el teu estiu”, impulsada pel Consorci de Turisme del Baix Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, dona a conèixer i promociona un any més els principals atractius de la comarca per a gaudir durant l’estiu, amb l'objectiu d'incrementar la notorietat i posicionament del territori, atraure i augmentar el nombre de visitants i turistes, i reactivar aquesta important activitat econòmica del Baix Llobregat.I amb aquest objectiu, aquest 2022 també es posa en marxa un sorteig d'una escapada amb allotjament més esmorzar a l’Hotel Bel Air de Castelldefels; una visita a les Coves de Montserrat de Collbató; un dinar al restaurant les Vinyes de Martorell; un nBrunch al Celler de Ca n’Estella a Sant Esteve Sesrovires; i un passeig en barca o caiac al Canal Olímpic de Castelldefels.Només cal entrar al web somelteuestiu.cat i participar en el sorteig

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor