​La Garrotxa es bolca amb el Festival Vallviva

Més del 70% de les entrades venudes

El Festival Vallviva se celebra a la finca les Brides de la Vall d'en Bas. Foto: Martí Albesa

Elportarà a laartistes de la talla de, entre altres. Més enllà de la música i la resta d'activitats previstes, el certamen té una finalitat, fet que ha suposat que entitats i administracions de la Garrotxa s'afegeixin a impulsar aquest esdeveniment.Aquest dimecres s'ha formalitzat, en forma d’acord de col·laboració, el suport de, eli els ajuntaments de laamb la, impulsada per les empreses“És un orgull que entitats locals de la Garrotxa se sumin a aquesta cita i col·laborin amb nosaltres”, explica, director del Festival Vallviva. El certamen pretén consolidar la Vall d’en Bas i la Garrotxa com a destinacions imprescindibles del circuit de festivals d'estiu a Catalunya i, al mateix temps, posar de manifest el seu objectiu solidari.En aquest sentit, la fundació organitzadora té com a principal missió fomentar projectes o activitats encaminades al benestar físic, psíquic i social de les persones, especialment aquelles afectades per malalties de càncer. Tots els beneficis obtinguts es destinaran íntegrament a impulsar els projectes de tres entitats: la, el projecte derelacionat amb la investigació de l'ELA i laEl festival se celebrarà el. Morera es mostra satisfet amb el ritme d’ entrades venudes , ja que només en queden disponibles el 28%. Els tiquets generals tenen un preu deper dijous i divendres i deel dissabte. Aquesta modalitat inclou estacionament gratuït a l’aparcament del festival, accés al village, a totes les actuacions programades entre les 18.30 i les 3.00, reserva prèvia de seients de platea així com accés gratuït a l’Espai Cràter d’Olot i l'espai Can Trona de la Vall d’en Bas.Les, per la seva banda, tenen un preu deper dia. Com a elements diferencials, inclouen accés a la zona VIP, copa de cava de benvinguda a la zona de restauració, reserva prèvia de seients de platea a les primeres files i sopar gastronòmic del Restaurant Les Cols (amb barra lliure el dissabte).El Festival Vallviva se celebrarà a lai té capacitat per aal dia. Tindrà: Vallviva (visible des de tot el recinte), Cabanya (espai íntim ubicat a un bosc) i Aigua (on hi haurà espectacles de màgia, circ i música de DJ). A l’edició d’enguany, el cartell compta amb reconeguts artistes com Sergio Dalma, Rosario Flores, Stay Homas, Mishima, Sofía Ellar i Guillem Roma.Les entrades es poden aconseguir a través del web vallviva.cat

