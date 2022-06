Espectacular incendi d'un avió amb 150 passatgers a Miami

Close-up video of passengers getting off the plane | #ONLYinDADE pic.twitter.com/o3YyMU9mgx — ONLY in DADE (@ONLYinDADE) June 22, 2022

Podria haver acabat en. Un vol procedent de laha hagut de realitzar un aterratge d'emergència aper unmentre volava. L'avió, unde l'aerolínia, transportava 150 passatgers i 11 membres de la tripulació. Per fortuna, tots ells han pogut abandonar la nau i només tres persones han resultat. El foc s'ha produït per una fallida delLes tres persones ferides han estat traslladades a l'hospital i no es tem per la seva vida. Malgrat tot, les escenes deentre els passatgers eren evidents. Per altra banda, el foc ha crescut i ha arribat a afectar lai un edifici petit de la pista de l'aeroport estatunidenc.Diverses dotacions dels bombers es van desplaçar fins als llocs dels fets durant la tarda de dimarts, i després de 15 minuts van poder extingir eli controlar la caiguda dede l'avió. L'de Miami també va quedar aturat mentre es produïen els fets i molts vols van haver d'endarrerir-se abans de recuperar la normalitat.

