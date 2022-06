Una mare dona a llum al seu fill en una estació del metro de Barcelona

😍 L'Angel ha nascut avui a l'estació de #metrobcn Ciutadella- Vila Olímpica de la L4 🟡, en un part assistit per professionals de @TMB_Barcelona

👶 Felicitats als pares, Cristina i Jesús pel naixement de l'Angel, i a la Vanesa, la Yolanda i el Rubén per la seva actuació al part pic.twitter.com/t7zHjNyt54 — TMB (@TMB_Barcelona) June 22, 2022

L's'ha convertit, per uns moments, en un paritori. Aquest dimecres al matí, al voltant de les 10.45 hores, laes dirigia a l'Hospital del Mar en sentir-sedel seu fill. Quan ha baixat del vagó del metro, però, s'ha trobati ha demanat ajuda als agents de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).Elsl'han acomodat al Centre de Gestió de l'estació i, juntament amb unaque en aquell moment es trobava a les instal·lacions com a passatgera, han assistitde la Cristina. Mentrestant, els professionals del(SEM) s'ha dirigit a l'estació per traslladar mare i fill al centre sanitari.Així,haaquest dimecres a l'amb l'ajuda de la Vanesa, la Yolanda i el Rubén. TMB ha informat en una piulada que tant la Cristina com l'Angel es troben en perfecte estat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor