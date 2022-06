Les Borges Blanques es disculpa per mentir sobre els socorristes i el català i diu que hi posarà remei

Fi de la polèmica dels socorristes de les piscines de les Borges Blanques . L’alcaldessa, ha fet públic un comunicat en el qual es disculpa per les informacions falses que el mateix consistori va publicar aquest dimarts en relació amb l’origen de l’empresa contractada pel servei de vigilància i salvament a les instal·lacions municipals.Des del govern s’havia fet públic un tuit en el qual es deia que la companyia era de, una afirmació falsa perquè, en realitat, l’empresa és d’i fa tres anys que treballa pel consistori de la capital de les. En el missatge, Palau lamenta aquestai assegura que analitzarà per quina raó va ser publicada.D’altra banda, la batllessa també apunta que el seu govern vetllarà per la presència del català a lestot i la manca de coneixement de l’idioma que tenen els, que són. Malgrat no parlar ni entendre el, Palau ha assegurat que els joves tenen bona voluntat en aprendre l’idioma.En el comunicat no es fa referència a la qüestió de les bases delni tampoc als impediments de posaren defensa del català, l’argument principal que fonts municipals havien exposat aquest dimarts emparant-se en la legalitat espanyola i la “inconstitucionalitat” d’establir condicions a favor del coneixement de l’idioma. Aquesta justificació ha estat desmentit per advocats, responsables de l’administració local i per la

