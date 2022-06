El 061 incorpora una taula especialitzada per a casos de risc de suïcidi

Elcompta des de dilluns amb una taula especialitzada de professionals de salut mental per atendre casos de risc elevat de suïcidi. Aquesta taula incorpora personal d'infermeria i psicologia i, per primera vegada, també la figura d'un psiquiatre que actua principalment com a consultor. El conseller de Salut,ha apuntat que gairebé 6.000 persones van trucar al 061 l'any 2021 amb alguna ideació suïcida. Per això, s'ha considerat que calia articular una taula de resposta específica, de la qual en formen part una cinquantena de professionals entre infermers, psicòlegs i psiquiatres.La cap de la Unitat d'Atenció no Presencial del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), Núria Torres, ha indicat que han visten comparació amb abans de la pandèmia. Mentre que el 2019 les consultes lligades a ideació suïcida o les lesions autoinfligides eren unes 35 setmanals, han augmentat fins a les 178 setmanals aquest 2022.Torres ha recordat que el 061 atén des de fa temps consultes de salut mental, però ha destacat quePer això, ha fet una crida a la ciutadania a confiar-hi i trucar al telèfon si ho necessiten. "Estem a la seva disposició", ha dit. Concretament, l'equip de psiquiatres que treballaran al 061 Salut Respon neix d'unade referència a l'àrea metropolitana de Barcelona. Així, els psiquiatres procedeixen d'aquests centres de la xarxa.El coordinador del Pla de prevenció del suïcidi de Catalunya 2021-2025 (PLAPRESC) i director de Salut Mental de l'Hospital Universitari Parc Taulí,, ha afegit que amb la creació de la taula s'obre una nova porta que estarà disponibleperquè qualsevol persona amb una crisi de suïcidi sigui atesa de forma "professionalitzada, efectiva i adaptada a cada cas".Palao també ha avançat que enguany es vol posar en marxa un registre de suïcidis consumats a Catalunya. El coordinador del pla ha valorat positivament que es facin passes cap a nous serveis encaminats també a que els problemes de salut mentalUn aspecte destacat pels impulsors és també la vinculació amb la xarxa sanitària i el fet que les trucades no siguin anònimes sinó que qui truca ha d'identificar-se.D'altra banda, Argimon ha apuntat que també volen que el 061 actuï com a "" i que si cal, altres telèfons com el 024 (estatal) o el de l'esperança puguin derivar casos al 061 si cal activar recursos. Una de les novetats rellevants arran de la creació de la taula és l'activació del Codi Risc Suïcidi des del 061 Salut Respon. Fins a aquest moment aquest codid'un hospital general. Ara, però, el psiquiatre de la taula especialitzada del 061 podrà avaluar i activar, si ho considera, el Codi Risc Suïcidi.A efectes pràctics, la possibilitat d'activar aquest codi representarà que si qui truca és menor d'edat se'l visitarà abans de tres dies, mentre que si és major d'edat serà abans de deu dies. Segons ha explicat el director de l'Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l'Hospital del Mar,que és un dels psiquiatres que ara formen part de la taula especialitzada, això permet assegurar la vinculació amb la xarxa sanitària.Segons ha xifrat Argimon, el Codi Risc de Suïcidi va registrar uns 4.500 episodis de conducta suïcida a Catalunya mentre que"Per tant, hi ha un increment important en més de 2.000 persones", ha dit Argimon, que ha especificat que sobretot es dona en gent jove.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor