La nova variant BA.5 ja seria majoritària a Catalunya

Notícia molt important: S'activa el sistema de dades de vigilància epidemiològica https://t.co/7RwrywuTwb.. Amb publicació de dades sobre variants, claus en aquest moment per entendre situació. Variant BA.5 a més del 30% a 5 de juny 1/ pic.twitter.com/2gKRi3GDw3 — BIOCOM-UPC (@BIOCOMSC1) June 22, 2022

Elha atribuït la pujada ràpida de casos a la, que ja seria. Un cop activada la nova web del sistema de dades deepidemiològica, el grup ha remarcat que aquesta variant representava més del 30% el 5 de juny, i amb el procés de substitució que es veu en les dades, ja seria la majoritària.“El seu creixement coincideix amb l’augment de lai la detecció de”, conclouen els investigadors, que creuen que aquesta variant estaria darrere de la pujada dels últims dies, amb un valor important de. “Això no vol dir que l’augment d’interaccions típiques del juny no pugui ajudar, però la nova variant sí que pot explicar el canvi ràpid en la”, diuen.En tot cas, el grup investigador de larecorda que de moment no hi ha cap indicació que aquesta variant sigui més greu que la BA.2 en les dades internacionals, però admet que tampoc hi ha molta informació que no siguin mitjanes poblacionals. Aquí a Catalunya, de moment, el creixement a lesés baix, però sí que s’ha notat un augment en hospitalitzacions i visites alsPer altra banda, el conseller de, ha constatat aquest dimecres que el nombre d'infeccions per Covid s'està incrementant i que això s'ha traduït en un augment d'ingressos hospitalaris. "Estem amatents i expectants", ha dit. Amb tot, ha precisat que no és un increment com el que es va viure al. Per això, ha destacat que és important "normalitzar" la situació i també "intentar normalitzar la vida".En aquest sentit, ha assegurat que si bé els preocupa l'augment els casoscontinuen, amb unes 38 persones a les UCI per Covid. "Hem de fer una vida normal, amb precaució", ha remarcat afegint que cal extremar lesen el cas de les persones més fràgils, com leso les més grans.​​​​​​

