Creix fins al 97% els estudiants que trien el català a la selectivitat

Un 97,2% dels estudiants van escollir elcom a llengua dels enunciats dels exàmens de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) i un 2,8% el. La consellera de Recerca i Universitats,, ha destacat que això suposa un petit increment pel que fa al català respecte al curs passat, quan van ser el 95% dels estudiants.Enguany, els alumnes havien d'emplenar un formulari anònim indicant si volien els exàmens en català o en castellà com a resultat d'un procés judicial. D'altra banda, Geis ha expressat la seva preocupació perquè l'avantprojecte de la(LOSU) no reconeix la "diferenciació" del sistema català i ha demanat flexibilitat i finançament.Geis s'ha mostrat molt satisfeta pel fet que gairebé la majoria dels estudiants hagin optat pel català en els enunciats de la selectivitat. Ha reconegut que aquest era un any "especialment complicat per les" que hi ha hagut. "El català continua sent la llengua de la", ha destacat. Davant d'aquestes xifres, la consellera ha demanat que es deixi d'intervenir sobre aquesta qüestió.D'altra banda, ha expressat les sevesdavant del projecte de la, no només per no reconèixer les característiques pròpies del sistema universitari català, sinó per la manca d'acompanyament financer per poder aplicar mesures i polítiques que introdueix. Ha lamentat que aquestes polítiques són difícils de complir si no hi ha aquest acompanyament i per això ha demanat que es reconegui la diferenciació i que es doni "".Geis ha fet aquestes declaracions després de reunir-se amb el conseller basc d'Educació,. Bildarratz ha coincidit en algunes de les crítiques a la LOSU i ha reivindicat que el País Basc va aprovar la seva pròpiael 2004. D'altra banda, ha expressat la voluntat de col·laborar amb Catalunya en diversos projectes.

