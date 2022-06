Detecten el primer cas de còlera autòctona a Espanya des del 1979

El govern de Castella-La Manxa ha precintat una propietat de la zona de Toledo després quedesprés de consumir aigua de l'aixeta de la finca. Segons han explicat les autoritats del govern territorial, està en marxa una investigació per aclarir l'origen de la contaminació per còlera, determinar si és el pou d'on provenia l'aigua i si hi ha més persones infectades.La jove, resident de la zona de Madrid, ja ha estat donada d'alta de l'hospital després d'uns dies ingressada per control. Ara per ara, segons les dades registrades a l'estat espanyol, és el. Un portaveu del govern castellanomanxec ha assegurat que no hi ha "" i que el cas de còlera de la jove "no ha estat greu".Es tracta d'una malaltia bacteriana que provoca diarrea, nàusees, vòmits i deshidratació. En el cas que no es tracti durant les hores següents, pot ser mortal.i de les zones urbanes perquè el seu origen prové d'aigües contaminades i estancades. La depuració moderna ha ajudat a esborrar-la del mapa.

