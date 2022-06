Detingut a Castelldefels un cap de la màfia italiana

Un control rutinari de la policia local deha permès detenir, unde laque feia gairebé dos anys que era pròfug evitant l'extradició ordenada per l'. Es tracta del suposat integrant de la màfia calabresa de la "" que va quedar en llibertat el 13 d'octubre del 2020 després de declarar davant del jutge.La detenció gairebé dos anys després, avançada per El País, s'ha dut a terme després que els agents de lamunicipal s'adonessin que dues persones havien baixat de forma sospitosa d'un cotxe conduït per un tercer, abans d'arribar al control rutinari. El conductor del vehicle va presentar unaque els agents van determinar que no era fiable i, en paral·lel, van alertar unaperquè detingués les altres dues persones que s'havien baixat del cotxe, que van resultar ser el presumpte capo de la màfia italiana i una dona que viatjava amb ell.Els detinguts van ser traslladats a dependències dels, on van ser identificats per empremtes, comprovant que un tenia en vigor una ordre europea de recerca i detenció dictada per. Tant al presumpte cap com al conductor del cotxe se'ls imputa també el delicte de falsedat documental. Ara, els arrestats romanen a dependències dels Mossos a l'espera que l'Audiència Nacional ordeni el trasllat aL'home ja havia estat detingut fa dos anys, però l'Audiència Nacional el va deixar enper un error formal. La declaració del líder de la màfia es va posposar perquè estava hospitalitzat, i quan va comparèixer ho va fer només per un delicte d'. Davant això, el jutge el va deixar en. Realment, però l'ordre de recerca i detenció era per, extorsió i

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor