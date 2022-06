Junqueras reivindica la vigència de la taula de diàleg perquè «incomoda» l'Estat

El president d', ha reivindicat la taula de negociació i ha dit que el govern espanyol "sempre posa excuses" per no seure-hi perquè, segons diu, implica reconèixer que hi ha un conflicte polític. "L'últim que hauríem de fer és. Sempre defensarem la negociació en totes les seves concrecions possibles", ha defensat en un acte d'ERC per denunciar la repressió un any després dels indults . La secretària general del partit,, ha considerat els indults com un "primer pas" però insuficient i ha lamentat que el president del govern espanyol,, "estigui acomplexat o no tingui valentia" per erigir-se com a alternativa democràtica a la dreta "més desbocada".ERC ha defensat el diàleg, l'amnistia i l'autodeterminació un any després que el govern de Pedro Sánchez concedís els indults i permetés que els membres de govern de l'1-O sortissin de la presó. Entre ells, Junqueras,. Segons El president del partit, l'amnistia és la "millor eina" per acabar amb la repressió perquè "depèn exclusivament" de la voluntat del poder legislatiu, és a dir, dels grups parlamentaris que donen suport al govern espanyol. I ha subratllat que és "l'única" que evitarà que els tribunals "continuïn fent política amb l'excusa de voler fer justícia i continuïn fent política d'acord".El president del partit ha reivindicat que "només l'amnistia i l'autodeterminació garantiran que no hi hagi mai més repressió" i ha afegit que no deixaran mai de defensar les seves idees. Junqueras ha deixat clar que ERC defensarà la taula de negociació de govern a govern en tots els àmbits: a la societat catalana i davant la comunitat internacional. I ha destacat que és lala que demana "constantment" que Catalunya estigui disposada a negociar. En aquest sentit, ha afegit que com més ho demostri la part catalanade cara a aquesta comunitat internacional."Continuarem treballant per les complicitats necessàries no només per aconseguir la fi de la repressió sinó per fer possible unque permeti als ciutadans votar la seva independència", ha conclòs.A través de videoconferència des de Ginebra, Rovira ha intervingut a l'acte per "dir prou a la repressió" i lamentar que "genera desmobilització i criminalitza". També ha fet referència al recent informe del Consell d'Europa que li diu a l'Estat que té "moltes qüestions pendents". "Li demana al govern espanyol que s'hi posi d'una vegada per totes. Reconeix el primer pas dels indults però diu que no és suficient perquè són parcials i no retornen els drets civils i polítics a les persones", ha afegit. Segons la secretària general d'ERC,i per això avui el partit fa un acte per demanar la fi de la "repressió política".Rovira ha recordat que Pedro Sánchez es va comprometre a resoldre el conflicte polític. "No sabem què pensar, si estào no té valentia. Si no té prou valor per erigir-se com a alternativa democràtica a la dreta més desbocada a Europa i l'estat espanyol. Nosaltres seguirem en el camí de l'amnistia i l'autodeterminació", ha afegit., expresidenta del, ha recordat que el Tribunal Suprem està revisant els indults que es van atorgar ara fa un any i ha dit que tenen "l'espasa de Dàmocles" a sobre per fer-los por i demostrar-los "qui té el poder". D'altra banda, ha augurat que només s'acabarà la repressió amb la independència. "Volem que s'acabi la repressió però som conscients que no s'acabarà perquè continuem la nostra lluita. I la nostra lluita per la llibertat de Catalunya comporta", ha afirmat.Per la seva banda l'exconseller empresonatha respost de manera contundent que ha valgut la pena la presó perquè és una "eina política", encara que "molt desagradable". I, en aquest sentit, ha afirmat que "a algú li tocava posar la cara per explicar dins i fora que vivim en una repressió constant".I l'exconselleraha destacat que ara fa un any van sortir de la presó amb alegria però amb agror perquè sabien que allò no era llibertat i que l'indult sempre estaria condicionat. "Ens permetria obrir aquella porta però no ens permetia fer res del que hauríem fet amb normalitat. La repressió continua i no hi ha res de normalitat", ha dit.

