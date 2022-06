Si tens alguna d'aquestes 18 aplicacions, esborra-la ja: tenen un virus per robar-te

Un conegut virus -anomenat- ha infectat almenysper a mòbils amb l'objectiu de robar. El funcionament consisteix en la infiltració a l'aparell d'un software maliciós a través de l'app. Un cop instal·lat, pren el control del mòbil i aconsegueix xuclar les dades de l'usuari i apoderar-se de serveis com elsLes urpes del virus no es queden aquí, sinó que arriben als diners. Joker és capaç d'interactuar amb. Els hackers obtenen un percentatge elevat del que fan gastar als usuaris, tal com avisa la companyia de ciberseguretat índia SecneurX.Diverses deacumulen milers de descàrregues.Document Manager, Coin track Loan - Online loan, Cool Caller Screen, PSD Auth Protector, RGB Emoji Keyboard, Camera Translator Pro, Fast PDF Scanner, Air Balloon Wallpaper, Colorful Messenger, Thug Photo Editor, Anime Wallpaper, Peace SMS, Happy Photo Collage, Original Messenger, Pellet Messages, Smart Keyboard, Special Photo Editor, 4K Wallpapers.

