Iceta lamenta l'«oportunitat perduda» amb els Jocs d'Hivern del 2030

Una. Així ha definit el ministre de Cultura i Esports,, que el hagi donat per morta la candidatura per als Jocs d'Hivern del 2030 que s'havia esbossat de forma conjunta entre Catalunya i l'Aragó. El ministre ha assegurat que el govern espanyol no ha d'que la situació provoca però ha situat ja la mirada en el 2034. Si es presenten, ha apuntat, serà el COE qui decideixi a qui avala en funció de criteris "tècnics" i de les possibilitats de tenir el suport delIceta ha deixat caure, però, que "hi ha coses que" aquests dies sobre les causes que han fet fracassar la candidatura conjunta pel "desacord entre les dues parts". Ha esquivat assenyalar el president de l'Aragó,, però davant les afirmacions del Govern, que acusa el govern espanyol de no haver-se implicat en la defensa d'una candidatura catalana en solitari, ha argumentat que el COE és qui decideix de forma "independent". L'obligació del govern espanyol, ha dit, se cenyeix al suport institucional i econòmic.Sobre un eventual escenari amb dues candidatures que optin als Jocs del 2034 -Aragó ja ha anunciat que pensa presentar-se amb Jaca com a seu-, Iceta ha recordat el que estableix la Carta Olímpica. "És meridianament clara: tota candidatura requereixi, si n'hi ha vàries d'un mateix país, serà el COE qui seleccionarà una d'elles. En una competició, qui hi concorre ha de conèixer les regles de joc", ha afirmat.

