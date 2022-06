Un terratrèmol a l'Afganistan deixa almenys un miler de morts

Unde magnitud 6,1 a l'escala deha provocat almenysi més de 600 ferits a la província de, a l'est de l'. El sisme, que s'ha produït durant la matinada d'aquest dimecres, també s'ha notat a les províncies veïnes de Khost i Nangarhar, segons ha informat l'agència de notícies estatal Bakhtar News.Malgrat l'elevat nombre de víctimes, les autoritats locals avisen que la xifra pot ser encara major a mesura que avancin les tasques de rescat. En aquest sentit, el portaveu del govern talibà del país,, ha instat en un missatge a les xarxes que "totes les agències d'ajuda enviïn equips immediatament per evitar unamés gran".El terratrèmol ha tingut l'a uns 44 quilòmetres de la ciutat de, mentre que l'hipocentre ha estat a unad'uns 51 quilòmetres, segons les dades publicades en el web pel Servei Geològic dels(USGS).Per altra banda, els mitjans de comunicació delhan informat que un sisme lleu ha sacsat la capital,i altres parts del país, sense que ara com ara les autoritats pakistaneses s'hagin pronunciat sobre possiblesal territori.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor