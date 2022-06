⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya emet avís per temps violent (#SMP) ⚠



➡ Pròximes 2 hores



➡ Possibilitat de pedra de diàmetre > 2 cm, ratxes de vent > 25 m/s, esclafits i/o tornados o mànegues.



➡ Grau de perill màx. 🔴 6/6



➡ Comarques: Maresme i voltants. pic.twitter.com/Aw9wB7GJHK — Meteocat (@meteocat) June 22, 2022

⚠ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dimecres 6.00 TU a 18.00 TU



➡ Intensitat > 20 mm / 30 min



➡ Grau de perill màxim: 1/6 pic.twitter.com/Br1AyTaUrA — Meteocat (@meteocat) June 22, 2022

Després de dies d'onada de calor, bona part depassa ara per una setmana d'inestabilitat meteorològica, amb pluges i avisos perha emès precisament aquest dimecres una alerta de temps violent segons el qual es podrien produiramb gruixos superiors als dos centímetres, ratxes desuperiors als 25 metres per segon i. El perill és molt alt al, al, ali a la. Les autoritats han demanat precaució a l'exterior i en els desplaçaments per la zona.Per altra banda, també arriben les pluges a Catalunya . Bona part del país ha estat en alerta per intensitat de la pluja amb Sant Joan i la revetlla cada cop més a prop. Els ruixats s'han produït aquest dimarts alsi a lesmentre que durant el matí de dimecres s'estan traslladant fins al litoral, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya ().Així doncs, durant bona part d'aquest dimecres les pluges mantenen en avís per perill moderat al, el, el, el, el Vallès, Oriental, el Barcelonès, la Selva, eli el. De cara a la tarda, l'avís es manté només al Gironès, però els ruixats poden produir-se a zones del Pirineu i del Prepirineu.

