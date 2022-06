L'exsecretari general del Partit Popular,, ha reaparegut aquest dimarts a Valladolid en una conferència tecnològica sobre criptomonedes després de la seva accidentada sortida de la política fa uns mesos. El que va ser la mà dreta de Pablo Casado en la formació espanyola, ha aparegut després de la seva dimissió el passat febrer arran del canvi de direcció del PP amb. García Egea, programador de professió, ha tornat a la feina privada en aquest sector, que assegura que, i ha participat en aquesta jornada anomenada Criptomonedes i Geopolítica: claus per entendre el món que ve.Encara que l'exsecretari del PP ha elogiat amb contundència les criptomonedes, no és el millor moment per a aquestes divises, ja que encadenen setmanes amb els mercants desplomant-se i milions d'euros perduts arreu del planeta. Garcia Egea, però, assegura quea la indústria tecnològica" ara que es poden realitzar transferències de criptoactius sense cap intermediari. Un fet que, en grans quantitats, quedarà capat.La criptomoneda passarà per la lupa d'Hisenda. La ministraha confirmat aquest dimarts que els ministeris d'Hisenda i d'Economia treballen en una regulació que obligarà els titulars de criptomonedes a presentar una declaració anual d'operacions de compra i venda., com el fet que estem a punt de viure "criptonacions". Ara per ara només n'existeix una: El Salvador, que té un projecte per convertir el país, literalment, en un paradís fiscal per a les criptomonedes.L'exsecretari general del PP no és l'únic polític que ha fet una aposta pública per les criptomonedes. L'expresident de la Generalitat i eurodiputatva promocionar "la seva cartera pública d'Ethereum" el 31 de desembre de 2021. En un fil de piulades, Puigdemont explicava els seus motius per donar el pas en apostar per la tecnologia blockchain. Aquesta plataforma, Ethereum, ha patit fortes caigudes del seu valor, arrossegada per les contínues sotragades del mercat de criptomonedes:L'expresident de la Generalitat apostava, fa mig any, per la Web3, considerada la nova internet descentralitzada que aglutina grans seguidors i forts detractors. Tal com assenyala un extens reportatge i anàlisi del The New York Times , en línies generals, aquesta aposta peren una capitalització absoluta de tots els continguts d'internet i una manera de seguir donant més bola a les criptomonedes, els NFT o altres tecnologies punteres d'actualitat.

