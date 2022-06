El Barça retirarà l'abonament als socis que no vagin a cap partit

Mesura estricta delen la gestió de les localitats del. El club retirarà l'abonament als socis que no vagin a cap partit de la pròxima temporada, o bé que tampoc l'alliberin a través del sistema del, que tornarà després que se suspengués durant la pandèmia.Els socis podran recuperar el 95% del preu dels abonaments i si el posen a la venda 10 dies abans del partit tindran el cobrament assegurant, encara que el seient no sigui comprat. No és l'única decisió que busca posar solució a desastres com el del dia de l'Eintracht de Frankfurt. El club aplicarà el Seient Lliure Invers als socis abonats que no assisteixin o alliberin el carnet durant deu partits seguits.Dit d'altra manera, si una persona no va a l'estadi o ven el seient durant deu partits consecutius, el club el posarà a la venda i només abonarà al soci la part corresponent si l'entrada és comprada. El mateix s'aplicarà al Palau Blaugrana però en sis partits seguits. En la mateixa línia, i amb l'objectiu de donar prioritat als socis sense abonament, el club reservarà lots d'entrades només per a socis del club i, asseguren, a "preus populars".La decisió de la junta directiva de Joan Laporta l'ha anunciada Elena Fort, vicepresidenta institucional i portaveu, que també ha precisat que es posa fi a les excedències d'abonaments després de dues temporades, que es van posar en marxa arran de la Covid. El club també ha anunciat avantatges per als abonats que assisteixin a un 85% dels partits a l'estadi, que inclouran descomptes per a acompanyants, en els serveis de restauració de l'estadi o sorteigs d'entrades o samarretes.

