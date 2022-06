Les Borges Blanques diu ara que l'empresa de socorristes és d'Igualada i que contracta personal que no sap català

L' embolic pels socorristes de les piscines de les Borges Blanques que no entenen ni parlen català s’està fent més gros. Poques hores després que l’ajuntament de la localitat assegurés a les xarxes socials que el concurs s’havia adjudicat a una empresa dei que no es podien posar condicions de coneixement de l’idioma, l’alcaldessa de la capital de les Garrigues,, ha desmentit aquesta informació.Palau ha explicat que la companyia contractada per aquest servei és de Catalunya, concretament d’. Porta per nom Aquasos Serveis Integrals S.L i dona servei al municipi des del 2019. En aquest sentit, la batllessa apunta que l’empresa busca socorristes "on els troba", i en aquest cas, ho ha fet a Jaén, d’on han vingut els joves que no entenen ni saben parlar català. Palau assegura que l’oferta de socorristes catalans és escassa i que costa molt trobar-ne del país, una situació a la qual s’enfronten també, diu, molts altrescatalans.Advocats experts en contractació pública consultats per aquest diari van assegurar queen les bases d’aquest tipus de concursos atès que la legalitat no ho empara, i que en tot cas aquesta condició s’hauria pogut incloure com a millora, però no com a obligació.En aquest sentit, s’ha posicionat la, que ha recordat al consistori en un missatge a Twitter que es poden establir clàusules lingüístiques en les contractacions, alhora que ha assegurat que l’empresa prestadora del servei no pot vulnerar la legalitat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor