La Generalitat compensarà les pèrdues de les collites afectades pels incendis

El president de la Generalitat,, ha assegurat aquest dimecres que el Govern compensarà les pèrdues de les collites afectades pels incendis, ja sigui mitjançant assegurances o ajudes directes als agricultors. En declaracions als mitjans després de visitar la zona afectada per l'incendi d'Artesa de Segre , ha explicat que treballen amb enginyers forestals per calcular les finques afectades pels incendis, les incidències que hi ha hagut i les actuacions que s'han fet per llaurar camps per evitar el pas del foc per tenir "ben comptabilitzat" les compensacions que s'hauran de fer.Aragonès s'ha reunit amb els cossos que han participat en l'extinció per avaluar la situació actual de l'incendi, que ha afectat unes 2.700 hectàrees i que ha qualificat com el més important de l'any per ara. El president ha agraït al cos dede la Generalitat, Agents Rurals,(ADF), bombers voluntaris, i al personal del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), la Creu Roja, els Mossos d'Esquadra i els pagesos i veïns que han col·laborat per frenar el foc.Ha assenyalat que l'incendii s'ha quedat en 2.700, i ha destacat la "gestió centralitzada" que s'ha fet dels incendis simultanis que hi ha hagut en els últims dies, cosa que creu que ha de ser un aprenentatge per a properes ocasions. Tot i que dóna per superat aquest episodi de focs, ha advertit que "queda feina per fer" per gestionar el territori afectat i ha cridat a extremar precaucions perquè segueix havent-hi risc d'incendis.

