Giró denuncia Sánchez-Camacho i Villarejo davant la Fiscalia per haver-lo espiat

El conseller d'Economia,, ha presentat aquest dimecres una denúncia a la fiscalia contra, expresidenta del PP a Catalunya, i, excomissari de la Policia Nacional espanyola, per haver-lo espiat i intervingut les comunicacions en el marc de l'. Giró els denuncia pels delictes de revelació de secrets, malversació de fons públics i organització criminal i no tanca la porta a que s'investiguin més responsables de l'espionatge, com ara, exsecretària general del PP i exministra de Defensa. Camacho és senadora per designació de l', i per tant el cas hauria de ser instruït pelLa denúncia està basada en les gravacions fetes pel propi Villarejo en converses amb Sánchez-Camacho i que s'han publicat recentment al diari El Món. En una conversa el novembre del 2012, dies abans de les eleccions al Parlament, la líder popular catalana va facilitar a Villarejoperquè fossin investigades i així poder-les "intimidar, extorsionar o desprestigiar" . Giró recorda que en aquella època era director general adjunt dei no tenia cap càrrec públic.La denúncia diu que de les converses se n'extreu que s'obre una investigació prospectiva contra Giró i altres personalitats. A més, diu que és impropi d'una democràcia que la Policia faci aquestes investigacions "seguint les directrius de dirigents d'altres forces polítiques i al servei dels interessos d'aquests últims".Com que Camacho va facilitar el mòbil de Giró a Villarejo, i Giró no ha conegut cap investigació judicial contra ell, conclou que se li va intervenir la línia de forma il·legal. De fet, el conseller i la seva dona van tenir "en el seu domicili durant aquesta època, i d'intervencions telefòniques amb continus problemes de comunicació tant al telèfon mòbil com al fix de casa seva".A més, Giró va rebre per part de la premsa unon se li atribuïa per part de cossos policials un paper "destacat" en l'estratègia independentista de Catalunya. En el dossier hi apareixien adreces,i altres dades personals. El dossier s'aportarà a la fiscalia.La denúncia s'ha presentat davant de la, tot i que al registre de la Fiscalia de Barcelona, pel fet que el propi ministeri fiscal recomana iniciar les investigacions a la fiscalia on s'han produït els fets, tot i que la persona denunciada sigui aforada davant del Suprem. L'escriti a possibles altres persones implicades.Després de presentar la denúncia, Giró ha dit als periodistes que "malgrat tot el viscut els darrers anys no es pot acceptar com una cosa normal viure en un estat que persegueix i". Giró ha lamentat que Camacho sigui senadora mentre polítics independentistes hagin patit presó i exili. A més, considera "difícil" d'entendre que un comandament policial decidís tirar endavant l'operació Catalunya sense el coneixement de comandaments superiors i càrrecs polítics.

