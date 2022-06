A presó dos joves per abusar sexualment de dues menors de 13 anys a Olot

El jutjat d'Oloten un domicili de la ciutat. Els fets van tenir lloc aquest diumenge a la matinada. Qui va donar l'avís va ser un veí, que va trucar a la policia per alertar-los que els dos detinguts estarien abusant de les víctimes i, segons ha avançat El Punt Avui, també van enregistrar-ho amb el telèfon mòbil. Els Mossos investiguen ara si els dos joves haurien fet servir alguna substància química per aprofitar-se de les dues adolescents.Els dos detinguts tenen antecedents i, segons fonts properes al cas, a un d'ells ja l'havien arrestat l'any 2018, quan era menor, per abordar dones al carrer a Olot -algunes d'elles, d'edat avançada- i fer-los tocaments.El veí que va alertar la policia, fins i tot, va poder aportar una gravació feta amb el mòbil, perquè els joves es trobaven al pati exterior de l'habitatge, i el veí va enregistrar-los.Els detinguts, que tenen 22 i 23 anys, van passar ahir a disposició judicial a Olot. El jutjat va ordenar que ingressessin a presó per abús sexual. Les famílies de les dues adolescents ja han interposat denúncia. Segons fonts properes al cas, a un d'ells els Mossos ja l'havien detingut quan era menor per fer tocaments a dones a qui abordava en ple carrer a Olot. Va passar l'any 2018, entre els mesos d'agost i octubre.En total,. Les víctimes eren dones d'entre 60 i 88 anys. El jove actuava al capvespre o quan es feia fosc. Escometia les ancianes quan caminaven pel carrer, les arraconava contra una paret, els hi feia tocaments i també les obligava a mirar-lo mentre es masturbava davant seu.

