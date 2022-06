Com triar els millors petards i evitar riscos per Sant Joan

Ser conscients de què comprem i seguir les recomanacions

Els petards estan classificats en diferents categories Foto: Europa Press

Els millors petards per a nens

La revetlla de Sant Joan és una de les festivitats més esperades per la població de Catalunya. Tot i això,, encara més en un any on els incendis han colpejat (i les previsions no són gaire bones per a les pròximes setmanes) de manera intensa el territori. Les autoritats i els Bombers, com cada any, han informat deper a totes aquelles persones que, fora dels nuclis urbans, vulguin celebrar la revetlla sense acabar provocant un foc de grans dimensions ni lamentant cap ferida indesitjada. Per això es recomana comprar petards amb una sèrie de condicions i consideracions per tal de passar un bon Sant Joan sense incidents.En primer lloc, i de manera evident, on es llançaran. Des del Departament d'Interior i des dels Bombers insten no fer cap bestiesa i, sobretot, no llançar petards en zones boscoses, amb vegetació forestal i amb fulla seca ben a prop.que controlaran les fogueres.Des d'Interior també s'han intensificat campanyes sobre l'ús de la pirotècnia i s'han fet recomanacions als ajuntaments perquè s'estableixin "zones de pirotècnia", si és necessari, on tirar petards. Els ajuntaments poden prohibir l'ús de petards.Per tot això i per mantenir una revetlla de Sant Joan segura, u, quins elements són els millors en cada cas i com podreu evitar riscos amb només seguir les recomanacions d'ús, control i prevenció de la majoria de les cadenes que venen pirotècnia.Els aficionats als petards tenen molt clar que les explosions i els esclafits formen part de la festa de Sant Joan. Deixant de banda les polèmiques i els debats sobre el seu ús, cal ser conscients de quina mena d'explosió es pot dur a terme depenent de l'entorn. La compra de pirotècnia de gran detonació està molt desaconsellada en zones urbanes amb un gran nivell de població. Per això mateix, la legislació actual estableix diversos graus per saber quins són més perillosos i quins no. La venda de petards arriba només per aquests indicadors:(els anomenats supertrons, supergats i derivats) en zones que no sigui a l'aire lliure i en grans superfícies.· Cal seguirsobre com col·locar, encendre i detonar els petards, sigui quin sigui els seus models.. En el cas de no saber quins fan més soroll o per a quines edats cal començar a utilitzar-los, consulteu els catàlegs de les botigues o pregunteu a les persones que venen els productes.· Elsi és en zones urbanes. Cada revetlla de Sant Joan els serveis d'emergències han d'atendre persones que han rebut l'impacte d'algun projectil perquè, en encendre'l, cau en horitzontal.. És una de les mesures establertes aquest dimecres pel Departament d'Interior.Per a fer una revetlla segura per als més petits de casa, us recomanem una llista general de la pirotècnia bàsica que es pot llançar amb els infants. Evidentment, cal seguir les recomanacions d'ús i consultar amb els professionals de la venda de petards sobre quins són els millors productes depenent de l'edat.des de les anomenades cebetes a diferents bombes que fan molt poc soroll, no tenen pràcticament riscos ni provoquen ferides.encara que cal tenir en compte les espurnes i allunyar-les de la cara (i de les zones forestals), és una de les eleccions més inofensives per als més petits de casa per la revetlla.cal que un adult (o una persona major de 14 anys) les encengui, però són una bona tria per ser d'un recorregut limitat, generar poc sorolli ser molt lluminoses.també cal que un adult les encengui (o una persona major de 14 anys) i són les més vistoses, encara que solen tenir molt poca durada.

