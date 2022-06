Desplegament inèdit d’Interior per evitar incidents durant la revetlla de Sant Joan

Interior ha presentat aquest dimecres el dispositiu per Sant Joan

Reforç dels Bombers

Les restriccions dels petards i les fogueres

Mesures facilitar l'operació sortida i tornada

Laarriba després d'una setmana en què s'han encès 200 incendis arreu del país. El període de focs simultanis ha acabat, però elsja es preparen per una temporada d'estiu que serà complicada per les altes temperatures, la poca humitat i la mala situació dels boscos a Catalunya. La pluja de les últimes hores, que tot apunta que s'allargarà en els propers dies, ha ajudat els serveis d'emergència, però tant elcom els Bombers afronten la nit de Sant Joan amb. Aquest dimecres, 24 hores abans de la revetlla, han anunciat elper a aquesta jornada i les restriccions per evitar més incendis.El conseller de l'Interior,, ha dit que l'objectiu passa per garantir una revetlla segura i reduir el risc de focs. "Hi ha ganes de sortir després de la pandèmia", ha dit Elena. No es farà una prohibició general dels petards, però sí que es prohibirà l'encesos en qualsevol punt del país, perquè són considerats d'alt risc. Els Mossos desplegaran un total dees dedicaran al control de la ubicació de les fogueres de Sant Joan i l'ús de material pirotècnic. Els Bombers també han previst undel seu personal de guàrdia, tant durant la revetlla com el dia 24 de juny.ha recordat que estàa menys de 500 metres de zones forestals.Elena ha assegurat que el Govern ha posat tots els mitjans possibles per garantir la seguretat durant la revetlla i ha demanat un "esforç" al conjunt dels ciutadans durant aquest pont de Sant Joan. "No volem lamentar cap mala notícia després de la revetlla i el pont", ha dit. El conseller ha comparegut acompanyat del cap de la Divisió d'Operacions dels Bombers de la Generalitat, l'inspector; la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències,; el subdirector general del CAT 112,; la subdirectora general de Gestió del Trànsit,; el cap d'àrea regional de Barcelona del cos d'Agents Rurals,; i la portaveu del cos de Mossos d'Esquadra,El dispositiu dels Mossos es desenvoluparà en, tal com ha detallat el conseller. La primera fase, activada des del 17 de juny, es mantindrà fins la nit del 23 amb l'objectiu de controlar la mobilitat i comprovacions habituals per comprovar els preparatius de la revetlla. Lai s'activarà a partir de les 22h del 23 de juny, i fins a les 10h del 24. És en aquesta etapa que es desplegaran és 2.393 agents -l'any passat van ser 2.030, però en anys anteriors se n'han desplegat més- per tenir presència d'ordre públic i seguretat ciutadana, fer controls preventius de trànsit i alcoholèmia, tenir dispositius específics en llocs d'aglomeracions, per evitar agressions sexuals, i es faran controls com a policia administrativa durant la revetlla.Pel que fa alsi lesper evitar violències sexuals. En contextos d'oci hi ha més violència sexual i, per això, es farà un patrullatge dels Mossos per ser proactius i garantir la mobilitat segura entre els espais d'oci i les zones de sortida. "S'identifiquen les zones on hi ha festa i quines són les vies de sortida per anar cap al transport públic. S'incrementarà el patrullatge i la presència policial en aquestes vies per evitar violències sexuals", ha dit la inspectora Escudé.Elstambé es reforçaran. Ja és habitual que durant la revetlla s'hagin de fer molts serveis, però ara s'hi afegeix també l'elevat risc d'incendis. Per això, el cos té previst un dispositiu de reforç del seu personal de guàrdia durant la nit de Sant Joan i el dia 24. Es reforçarà el quadre de comandaments, amb vuit posicions més entre caps i sots-caps territorials. Es reforçarà el personal de guàrdia amb 150 bombers i s'obriran els parcs de voluntaris que garanteixin una sortida mínima de tres bombers. "Prop de 200 servidors públics més donaran suport al servei", ha dit Elena. La nit és complicada i per això el conseller ha demanat a la ciutadana "" per utilitzar l'espai públic i l'espai natural "de manera responsable".Pel que fa als-que ha treballat intensament durant aquesta setmana d'incendis- també es reforçarà. Hi haurà més presència i 300 efectius que treballaran durant la nit de Sant Joan per vetllar que no hi hagi incendis. Així, es controlaran fogueres i ús de material pirotècnic i control dels espais naturals. També és una. "Hi ha un increment exponencial de les trucades i els avisos, la nit de Sant Joan", ha detallat Elena. Per això s'incrementarà el personal de treballadors dels 112 de més del 200% per tal d'atendre necessitats i derivar els serveis als dispositius.Quant a, Elena ha recordat que ja hi ha restriccions que es mantenen. La pirotècnia està prohibida a menys de 500 mestres de zones forestals i, per tant, no se'n pot fer ús. A més de 500 metres està permesa, però si algun municipi considera que ho pot prohibir, és competència seva. Pel que fa a les fogueres, també estan prohibides a menys de 500 metres de zones forestals, mentre que a més de 500 metres només es poden fer amb autorització municipals. Passa el mateix amb castells de focs i focs artificials. "Tots ells requereixen d'una autorització de la delegació del govern espanyol", ha precisat Elena. El conseller ha recordat també que les restriccions no són noves i s'han de complir.En paral·lel, hi ha restriccions vinculades alper a aquelles comarques amb més elevat risc d'incendi, però no s'activaran perquè la situació ara és millor que fa una setmana. "La situació climatològica ha ajudat i ara no hi ha cap comarca en pla alfa 2 o 3", ha dit Elena. Per això només s'afegeix una restricció: l'ús de fanalets voladors. "", ha dit Elena. En cap lloc de Catalunya es podrà fer ús d'aquest element, perquè un "foc volant" pot caure en qualsevol lloc i provocar problemes. Les restriccions no s'han incrementat perquè la situació climàtica ha canviat. "Les mesures han de ser adequades a la realitat", ha apuntat.Des d'Interior també s'han intensificati s'han fet recomanacions als ajuntaments perquè s'estableixin "zones de pirotècnia", si és necessari, on tirar petards. "Els ajuntaments poden prohibir l'ús de petards", ha recordat.Sant Joan cau en un pont i per això es preveuende Catalunya. "Fem una crida als ciutadans perquè siguin conscients d'aquesta situació", ha dit Elena. L'operació sortida es preveu especialment intensa la tarda del dia 23 i per això el conseller ha demanat "escalonar la sortida". També ha demanat "precaució" durant els trajectes. Interior prendrà mesures a partir d'aquest dijous: hi haurà grues ai a laper retirar els delictes quan hi hagi incidents; de 17h a 22h, els camions no podran anar a més de 80 quilòmetres, per la dreta i sense avançar a l'AP-7; s'intensificaran els controls de trànsit i d'alcoholèmia, i també hi haurà controls aeris.Pel que fa a l'operació tornada, prevista per diumenge, també hi haurà restriccions. No podran circular camions durant la tarda i s'activaran 100 quilòmetres de carrils addicionals -el de Sant Celoni-Parets serà nou- i hi haurà cruïlles informatives perquè els conductors puguin optar entre diverses vies en funció de la congestió. Elena també ha demanat a la gent que, si és possible, utilitzi el transport públic, especialment a l'. El metro augmentarà la freqüència durant la nit de Sant Joan. Aquests dies hi haurà més de 1.000 controls "Si hi ha més activitat i mobilitat, també hi ha d'haver més controls de tota mena i hi seran per garantir la seguretat de tothom", ha dit el conseller.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor