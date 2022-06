S'enfonsa el famós restaurant flotant de Hong Kong

El famós restaurant flotant de la ciutat de Hong Kong, anomenat, s'ha enfonsat al Mar de la Xina Meridional, en una ubicació encara desconeguda. Segons ha informat un dels mitjans més coneguts de la zona, el diari local, l'establiment s'ha perdut en la immensitat del mar uns dies després de salpar del port de Hong Kong. Les primeres informacions apunten que el restaurant va bolcar en el moment que passava per les, aquest mateix cap de setmana.Cap dels membres de la tripulació ni de la cuina del Jumbo han resultat ferits. Ara bé, les autoritats segueixen recopilant informació sobre com es va produir l'incident, a més de valorar quines implicacions pot tenir l'empresa que remolcava el restaurant. Segons el mitjà xinès citat,d'aquella zona pot haver estat un dels principals elements perquè s'enfonsés l'embarcació.El Jumbo Floating Restauranti fa pràcticament mig segle que ha donat menjar els habitants i viatgers de Hong Kong. Amb un cost de 32 milions de dòlars, de 76 metres d'eslora i una capacitat per a 2.300 persones a bord, va ser inaugurat el 1976 pel magnat dels casinosEl cost de la seva construcció es va elevar fins als 4 milions de dòlars, amb excentricitats com un tron d'or o diverses decoracions amb antiguitats.han sopat entre les seves taules. A les seves instal·lacions s'han rodat diverses pel·lícules, però des de feia anys havia perdut el seu encant i l'empresa que el gestionava havia decidit moure'l de la seva ubicació pels costos de manteniment. La decisió ha estat fatal.

