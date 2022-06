Cinc anys de presó per al jove escocès que va protestar contra l'empresonament de Hasél

Unque es va manifestar contra l'empresonament deha estat condemnat a cinc anys de presó. Lconsidera que hi ha proves suficients per determinar queva llençar pedres contra els agents dels Mossos d'Esquadra i va moure contenidors en una concentració als jardinets de Gràcia de la capital catalana.En concret, el tribunal el condemna pelsd'aldarulls i d'atemptat contra l'autoritat, amb l'agreujant d'instrument perillós. Tot plegat es fonamenta a partir del testimoni de dos agents de la. El jove, que viu ades de fa cinc anys, ja havia passat trenta-sis dies en presó preventiva.En una entrevista a NacióDigital l'abril de l'any passat, Aitken sostenia que tot plegat havia estat uni que se'l va mantenir en presó preventiva per un suposat risc de fuga pel fet de ser estranger. De fet, no va ser posat en llibertat primerament perquè la justícia al·legava que formava part d'un país de fora la, el, i que hi havia risc de fuga.Aitken va ser detingut, juntament amb una trentena de persones més, durant la segona nit d'incidents per les protestes contra l'empresonament del raper., que representava al jove escocès en el cas, ja ha anunciat que pretén recórrer la, la qual considera "", i denuncia contradiccions en les declaracions dels agents dels Mossos.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor