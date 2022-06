El Biocom alerta d'un creixement «molt fort» dels casos de Covid

Altres notícies que et poden interessar

en l'evolució de casos de coronavirus a Catalunya. Encara que la baixada pràcticament absoluta de restriccions i la sensació de deixar enrere la pandèmia, les dades mostren una evolució contrària. El grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexes de la UPC (al país i ha constatat "males dades" en l'evolució de la transmissió del virus.Des del grup d'investigació han afegit que no és descartable que es mantingui una tendència a l'alça dels ingressos en les UCI, tal com s'ha pogut veure en els darrers dies, però esperen que se situï en valors "més baixos" que en altres onades. Alerta especialment dels dei demana precaució amb els vulnerables.El BIOCOM explica que les pujades fortes de transmissió, possiblement per les noves variants, o a canvis en el patró d'interaccions. En aquest sentit, la manca de noves dosis de vacunes sumada a aquesta nova aparició de mutacions, ha elevat l'aparició de casos. Si a això se li afegeix les pràcticament nules restriccions que hi ha ara mateix a Catalunya, l'evolució de les dades és a l'alça.El grup ha explicat que els casos en la població més jove es troben infradetectats i per això no es poden fer comparacions directes amb altres grups d'edat, només tendències, ja queDavant d'aquesta situació, ha destacat la importància de tenir la pauta de vacunació completa i tenir cura amb les persones vulnerables.​​​​​​

