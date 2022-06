Ensurt a la rua del Girona: els jugadors salven la fotògrafa de caure daltabaix de l'autobús

Arnau Martínez salvant a la Nuri Marguí. De killer a Tenerife a salvador de la fotógrafa. pic.twitter.com/VrO1LY0aeo — Pau Villafañe Duran (@pauvd8) June 21, 2022

Fort ensurt durant la celebració de l'ascens a. En un moment del recorregut de l'autobús de l'equip, que era descapotable, els membres del primer equip van topar amb un conjunt ded'un arbre que hi havia en el camí cap a l'ajuntament.La mala sort va fer que la fotògrafa oficial de l'equip,, que estava despistada i realitzant unes imatges, fos colpejada per les branques i caigués enrere. Tal com es pot veure en, la fotògrafa va caure d'esquenes per la part de darrere de l'autobús, precipitant-se daltabaix.Diversos jugadors del primer equip, ja que ella només s'aguantava de la barana posterior de l'autobús amb les cames.van agafar-la d'una cama perquè no es precipités i van ajudar-la a tornar a posar els dos peus a la part descapotable de l'autobús.que seguia la comitiva va córrer a posar-se just darrere per intentar amortir el cop, en el cas que ella caigués. Per sort, no es va haver de lamentar cap incident i tot va quedar en un ensurt.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor